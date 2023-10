Attaque du Hamas contre Israël : les civils gazaouis pris au piège

Durée de la vidéo : 1 min

franceinfo

Article rédigé par franceinfo - V.Lerouge, R.Abu Jamus, H.Chaalen, T.Abu Rahmeh, E.Noël France Télévisions

Dans la bande de Gaza, un bombardement a fait plus d’un millier de morts. L’ONU parle de 263 000 personnes déplacées. Les hôpitaux et les secours ont du mal à travailler. Cinq secouristes du Croissant-Rouge palestinien et de la Croix-Rouge ont été tués dans un bombardement.

Des files d'attente se forment à l'entrée des supermarchés de Gaza, mercredi 11 octobre. Les familles font le plein de conserves, de riz et de farine. Le blocus décidé par Israël risque vite de provoquer des pénuries. "Je ne pense pas tenir plus de quatre jours", indique Jbara Abu Sharik, directeur de supermarché. Les sociétés privées de distribution d'eau sont débordées et ravitaillent des habitants par camion, mais la production locale est insuffisante. Le blocus est supposé entrer en vigueur mercredi. Gaza coupée du monde Dans les faits, la bande de Gaza est déjà coupée du monde. "Depuis dimanche, les bombardements sont aléatoires. Nous avons d'abord perdu l'électricité, puis on n'a plus eu d'eau", témoigne un habitant. Chaque jour, les images aériennes dévoilent des quartiers en ruines, complètement dévastés. L'armée israélienne continue de pilonner sans relâche des sites du Hamas. L’université islamique de Gaza été pulvérisée. Selon l'ONU, 250 000 Palestiniens ont déjà été déplacés dans la bande de Gaza depuis la riposte israélienne.