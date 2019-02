Inde : un train qui guérit les malades démunis

Un train qui change la vie. Des dizaines d'Indiens s'apprêtent à se faire opérer de la cataracte, une maladie des yeux. Des malades qui n'ont pas les moyens de se faire opérer dans une clinique. Le Lifeline Express, le premier train-hôpital du monde, est une chance inespérée pour eux. Les soins sont entièrement gratuits et ouverts à tous. Depuis 1991, il se rend de gare en gare dans les régions les plus pauvres et reculées d'Inde. Une fois montés à bord, les patients découvrent un hôpital de pointe, ultra-équipé. Les médecins et infirmiers sont bénévoles, venus de chaque côté de l'Inde.

Un train magique

Plusieurs opérations se déroulent dans la même salle, pour maintenir la cadence. "Ici, on réalise entre 80 et 100 opérations par jour. Chacune doit prendre entre trois et cinq minutes si on veut soigner tout le monde", explique l'un des docteurs. "L'impact que cela a sur les patients est énorme. On voit des vies changer du jour au lendemain. C'est pour ça que le Lifeline Express est aussi appelé 'le train magique'", indique un bénévole. En trente ans, le Lifeline Express assure avoir conduit 130 000 opérations.

