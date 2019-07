Union européenne : Christine Lagarde sera la prochaine présidente de la BCE

Les 28 se sont mis d'accord mardi 2 juillet après trois jours de tractations. Ils ont choisi Christine Lagarde à la tête de la BCE, la Banque Centrale européenne. Une Française bonne connaisseuse des dossiers économiques et financiers. Sur les réseaux sociaux, Christine Lagarde s'est dite très heureuse de sa nomination : "Je suis très honorée d'avoir été nominée pour la présidence de la BCE", a-t-elle posté sur son compte Twitter.

Éviter une nouvelle crise financière

Parmi les défis qui attendent Christine Lagarde à la tête de la BCE, celui d'éviter une nouvelle crise financière, alors que les taux d'intérêt sont au plus bas et que la croissance s'essouffle en Europe. Elle critiquait il y a encore jours le protectionnisme du président américain Donald Trump : "Personne ne gagne dans une guerre commerciale, mais tout le monde souffre", lançait-elle en anglais. Christine Lagarde sera donc la première femme présidente de la BCE. Elle a aussi été la première femme à la tête d'un grand cabinet d'avocats américain, la première femme ministre des Finances en France, et, dernièrement, la première femme patronne du FMI, le Fonds monétaire international.

