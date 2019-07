Sécheresse en Inde : des femmes risquent leur vie pour puiser de l’eau

Elles tiennent des jarres sur la tête, des casseroles et tout ce qui peut contenir de l'eau. Des femmes indiennes se risquent à puiser de l'eau dans un puits pourtant complètement à sec. Il y a juste une petite flaque dans ce puits, 18 mètres plus bas, mais elles tentent tout de même d'en extraire quelques litres.

Une sécheresse catastrophique

En Inde, l'eau a toujours été un vrai problème, mais en plein été 2019, la sécheresse est jugée catastrophique. 40% du pays est d'ailleurs menacé. Les femmes indiennes n'hésitent donc pas à braver tous les dangers, en descendant simplement à l'aide de cordes et sans protection, tout au fond du puits. En bas, elles raclent les dernières gouttes d'eau qu'elles trouvent. Pour remonter, tout se fait à la force des bras, alors que les parois sont lisses et glissantes.

Une adolescente, également descendue au fond du puits, explique : "Je me suis fait mal aux mains. La corde me brûle toujours la peau", précise-t-elle en montrant les paumes de ses mains abimées pas les cordes. Les campagnes sont les plus affectées par le manque d'eau. Plus de la moitié du pays a été déclarée en état de sécheresse. À travers toute l'Inde, des rivières, des lacs, des bassins de retenue sont complètement vides. Il a plu en 2019, mais 70% de moins qu'une année normale.

