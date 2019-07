Architecture : le Bauhaus fête ses 100 ans

Le Bauhaus a 100 ans, mais semble toujours aussi moderne. Les fondateurs voulaient révolutionner le design, l’architecture. Un siècle plus tard, leur utopie est devenue réalité. "On cherche à créer des choses en rondeur, toujours des formes élémentaires, ça c’est typique du Bauhaus", explique Werner Aisslinger, un designer allemand. Les objets sont beaux, mais aussi épurés et fonctionnels. "On s’éloigne de toutes les sophistications pour retourner au basique", ajoute-t-il.

L’art doit être utile : c’est avec cette idée que ce style architectural s’est imposé. Avant, les immeubles avaient des façades soignées, mais des arrière-cours sombres, des appartements d’une seule pièce où s’entassait toute la famille. Avec le Bauhaus, c’est tout le contraire. Les premiers habitants des immeubles inspirés du Bauhaus sont ravis, mais ce style fait scandale en Allemagne à ses débuts : Adolf Hitler déteste ces bâtiments aux toits plats. Les architectes Bauhaus s’exilent alors et exportent leur révolution partout dans le monde. Sur les cinq continents, plus personne n’est désormais surpris de voir les immeubles ou les objets issus du Bauhaus.

