Guerre en Ukraine : la vie souterraine des habitants de Kharkiv

Dans le quartier de Saltivka à Kharkiv (Ukraine), la plupart des immeubles ont été touchés par les frappes russes. Des centaines de façades sont noircies par les incendies, et autant d'appartements éventrés. Les logements sont désormais inhabitables. "Je suis furieux. Comment est-ce que je pourrais ressentir autre chose ? Vous entendez ces bombardements ? Il faut que nous partions vite", commente un homme.

35 personnes dans un sous-sol

35 personnes vivent dans un sous-sol depuis un mois. Elles n'ont pas fui le quartier, contrairement à la majorité des habitants. Une femme de 88 ans s'est aménagé un espace avec sa voisine. "J'ai survécu à la Seconde Guerre mondiale, et je vais survivre à celle-ci, assure-t-elle. Mais j'ai froid." Un homme invalide vit quant à lui dans un recoin du sous-sol. Plus loin, une fillette et sa mère ont aménagé un îlot d'intimité. "Quand il y a des bombardements, j'ai peur, c'est difficile de rester ici", confie l'enfant. Selon la mairie de Kharkiv, 1 400 bâtiments ont été touchés par les frappes russes, indique la journaliste Maryse Burgot, présente sur place.