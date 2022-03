Guerre en Ukraine : la population se montre sceptique face aux promesses de Moscou

En dépit de l'avancée des négociations entre l'Ukraine et la Russie, mardi 29 mars, les bombardements se sont poursuivis dans la nuit. "Les bombardements ne se sont pas interrompus, bien au contraire. Toute la nuit, ce matin encore, et on a l'impression ici qu'ils sont même plus nombreux, plus intenses qu'en début de semaine", rapporte, mercredi 30, Arnaud Comte, envoyé spécial à Kiev (Ukraine).

Ne pas croire Moscou "sur parole"

Pour les Ukrainiens, ce serait "la preuve qu'il ne faut pas croire sur parole ce que dit Moscou dans les négociations", poursuit le journaliste. Les militaires ukrainiens, rapporte Arnaud Comte, ont une autre interprétation. "Pour eux, Moscou a échoué dans son plan A, celui de conquérir la ville de Kiev rapidement, en quelques jours", et doit désormais "changer de plan, en faisant rentrer des soldats pour en faire revenir d'autres". La population craint que les tirs d'artillerie se multiplient et deviennent "plus violents dans les prochaines heures", dans le but de "figer les positions sur la ligne de front", conclut le journaliste.