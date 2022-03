Guerre en Ukraine : le grossiste Metro contraint de rationner l'huile de tournesol

80% de l'huile de tournesol du monde provient de Russie ou d'Ukraine. En cas de forte hausse, certains consommateurs sont prêts à changer d'habitude. "On va se mettre à l'huile d'olive, et c'est tout", sourit un homme. Si la pénurie ne touche pas encore les supermarchés, chez le grossiste Metro, où viennent s'approvisionner les restaurateurs, l'heure est au rationnement : pas plus de 50 litres par client. "On a des problèmes d'approvisionnement. (…) On les reçoit au compte-goutte, (…) ce qui fait que nous manquons d'huile", explique Laurence Rouiller, directrice du Metro d'Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques.

Hausse de 4% des huiles "premier prix" en magasin

À Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), un restaurateur a déjà fait ses stocks. Il en utilise 25 litres chaque jour, pour préparer les frites, fish and chips et beignets de ses trois restaurants. "Pour des bidons de 20 litres, on est passé de 39 [euros] à 42,25 euros en huit, dix jours. Et on nous a dit que ce n'était pas fini", confie-t-il. En magasin, le prix des huiles "premier prix" a augmenté de près de 4% en un mois.