Guerre en Ukraine : à Robotyne, une unité sous le feu russe

L’armée ukrainienne affirme avoir pris le contrôle de Robotyne, un village dans la région de Zaporijjia. Des enfants ont été évacués de 5 localités. Mais les défenses russes sont solides.

Des tranchées abandonnées par des militaires russes, des lance-roquettes, des munitions, tout un arsenal sur des centaines de mètres, et le corps d’un soldat. L’Ukraine revendique avoir percé cette ligne. Un premier succès tactique pour la contre-offensive à la peine ? C’est ce que veulent croire des dronistes à Robotyne (Ukraine). Ils doivent se dissimuler des drones russes qui peuvent les repérer. Les frappes se ressentent tout autour. Molot, le chef, fait décoller le premier drone kamikaze. "On empêche les Russes d’envoyer des renforts depuis les lignes arrière", explique-t-il.

D’autres lignes à franchir

Chaque mètre carré grignoté est une victoire au goût particulier pour Molot. Il y a un an, il a sauté sur une mine à Kherson, et porte désormais une prothèse à la place du pied gauche. Sa mère a aussi été tuée dans un bombardement. Après des frappes russes, il faut quitter la position au plus vite. L’armée russe, loin de céder, continue de riposter. Molot et son unité prendront position dès demain. Ils savent qu’il y a les deuxième et troisième lignes russes à franchir. "Le compte à rebours a commencé, il ne reste plus que quelques semaines avant l’arrivée de l’automne et les premières pluies qui risquent de figer une nouvelle fois les positions", conclut Stéphanie Perez, envoyée spéciale en Ukraine.