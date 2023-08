Alimentation : les produits bio en recul

Durée de la vidéo : 1 min.

France 2

Article rédigé par France 2 - C.Rigeade, B.Véran, E.Truchat, C.Chen France Télévisions

Les rayons bio se font de plus en plus discrets dans les supermarchés, car les produits se vendent moins bien. Ils sont en moyenne 50 % plus chers que les aliments traditionnels.

Les ventes des produits bio s’effondrent. Le volume des ventes a baissé de 13 % sur les six premiers mois de l’année dans les supermarchés. Dans une grande enseigne, ils ont assumé de retirer certains produits bio pour se concentrer sur les incontournables. “Je voulais des œufs bio et c’était un peu compliqué”, remarque une cliente. Cela est dû à un problème de prix, alors que les produits sont en moyenne 30 à 50 % plus chers. Marché de niche La stratégie est alors de répartir les produits bio dans différents rayons pour que les clients continuent à les acheter. Les prix élevés ont un impact sur les ventes. En juillet, le poids du bio dans les rayons est passé sous la barre des 4 %. Cependant, les ventes pourraient se stabiliser, notamment après la fin de l’inflation. Le bio reste un marché de niche, et ne représente que 6 % de l’alimentation des Français.