Santé : la pollution est plus mortelle que le tabac

Lutter contre la pollution de l’air est essentiel alors qu’elle est plus dangereuse et mortelle que le tabac. Le point avec Damien Mascret, sur le plateau du 20 heures mardi 29 août.

Des chercheurs américains l'assurent : la pollution atmosphérique est la première des menaces. “Aujourd’hui, 99 % de la population mondiale respire de l’air pollué. Selon cette nouvelle étude, cette pollution fait perdre à chaque habitant de la planète un peu plus de deux ans d’espérance de vie. Effectivement c’est devant le tabac et l’alcool, sauf dans des pays moins pollués comme la France. Tout le monde est concerné, car tout le monde respire de l’air pollué. Et les particules fines de polluants vont aller au plus profond des poumons dans les alvéoles, passer dans le sang, et, de là, se répandre dans tous les organes”, précise le journaliste et médecin.

Des risques pour la santé

Les risques pour la santé sont nombreux. “D’abord une augmentation du risque de cancer du poumon, mais aussi d’autres maladies respiratoires comme l’asthme ou la bronchite chronique, une augmentation du risque de maladies de Parkinson et d’Alzheimer. Le système cardiovasculaire est touché avec davantage d’infarctus, d’AVC. Le pancréas est atteint, ce qui augmente le risque de diabète, ou encore d’obésité. Le risque d’insuffisance rénale augmente aussi. De même que les atteintes du système reproducteur”, conclut Damien Mascret.