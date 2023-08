Eboulement en Savoie : les habitants de la vallée de la Maurienne sont isolés

La circulation des trains reste interrompue entre la France et l’Italie après des éboulements impressionnants en Savoie. Les habitants de la vallée de la Maurienne sont, eux, isolés.

Pas âme qui vive à la gare de Modane (Savoie) alors que les trains ne circulent plus entre la France et l’Italie, sonnés par le spectaculaire éboulement qui a charrié une dizaine de milliers de m3 et coupé les axes routiers. La petite ville savoyarde était, mardi 29 août, presque déserte. Les commerçants se retrouvent parfois sans livraison. Seuls les véhicules légers ont accès à la commune, et certains commerçants sont allés chercher des ravitaillements eux-mêmes.

L'A43 fermée jusqu’à vendredi

L'autoroute A43 restera fermée au moins jusqu’à vendredi midi. Pour les chauffeurs routiers, le trajet a presque doublé. Ils ne mettent plus 4h10 mais plus de 8 heures en passant par Vintimille. Stéphane Jacquemmoz, directeur général des transports Jacquemmoz, a dû mettre une partie de ses employés au chômage partiel. “C’est dramatique économiquement pour nos camions”, avance-t-il.