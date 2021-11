Eurozapping : frontière renforcée en Bulgarie, élections anticipées au Portugal

La Bulgarie renforce sa frontière avec la Turquie. Une clôture de 260 kilomètres de long a été dressée, celle-ci est endommagée à certains endroits. Officiellement, depuis janvier, 6 500 migrants entrés illégalement ont été arrêtés. Trois fois plus que l’année dernière à la même époque. Les autorités ont envoyé 350 militaires supplémentaires à la frontière, porte d’entrée vers l’Europe.

Tensions autour de l’Irlande du Nord

Au Portugal, faute d’accord entre le gouvernement et ses anciens alliés de la gauche radicale sur le budget, des élections législatives auront lieu en janvier 2022, afin d’éviter une crise politique d’ampleur. Enfin, il n’y a toujours pas d’accord entre le Royaume-Uni et l’Union européenne sur la question de l’Irlande du Nord. David Frost, le ministre chargé du Brexit, était à Bruxelles (Belgique) et se dit prêt à déclencher l’article 16, qui suspend certaines dispositions adoptées. La Commission européenne s’y oppose fermement. En l’état, selon l’accord signé, l’Irlande du Nord reste dans l’union douanière et le marché unique européen.