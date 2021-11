Naufrage du Bugaled Breizh : la justice britannique tranche en faveur d’un accident de pêche

Thierry Lemetayer est le fils d’une des victimes du naufrage du Bugaled Breizh. La déception est immense pour lui, alors que le drame a eu lieu il y a plus de 17 ans, en janvier 2004. À la sortie de la cour de justice de Londres (Royaume-Uni), le Français a appris que ce ne serait pas un sous-marin britannique à l'origine du naufrage, comme il le pensait depuis des années. Pour le juge britannique en charge de l'affaire, il s'agit d'un simple accident de pêche. "On a assisté à un bal de gradés et de têtes galonnées, et ces gens se soutiennent", explique le fils de Georges Lemetayer.

Vers un recours ?

Toujours selon le juge de cette affaire, qui a entendu diverses personnes pendant trois semaines d'audience, ce serait un équipement du bateau qui aurait touché les fonds marins, entraînant le naufrage. Pour les proches des victimes, le Bugaled Breizh a été emporté par un sous-marin britannique en entraînement dans le secteur. Trois submersibles étaient dans la zone, mais ce ne sont pas ceux-là qui sont visés par les familles. Il s'agit du "Turbulent", un sous-marin de la Royal Navy. Son commandant avait assuré que le sous-marin était à quai lors de l'accident. Avec cette conclusion de la justice britannique, seul un recours pourrait rouvrir l'enquête.