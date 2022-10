Tourisme : à la découverte des traditions culinaires allemandes au marché aux victuailles de Munich

Le 13 Heures vous fait découvrir les plus beaux marchés du monde. Lundi 3 octobre, direction la Bavière, en Allemagne, au marché aux victuailles de Munich, qui accueille depuis plus de deux siècles les meilleurs producteurs de la région.

Aller faire son marché au cœur de Munich (Allemagne), c'est plonger dans un concentré de Bavière, avec plus d'une centaine de stands, et autant de traditions et de spécialités. Le marché aux victuailles de la ville est, depuis plus de 200 ans, un passage obligé aussi bien pour les habitants de Munich que pour les touristes du monde entier. Un groupe d'amis français venu de l'Alsace découvre l'un des légumes préférés des Allemands : une sorte de mini concombre.

Le marché fonctionne toute l' année

Dès le petit-déjeuner, un stand de charcuterie propose des saucisses blanches typiques, à base de veau et de porc, avec de la moutarde sucrée. Rien de tel pour compléter ce petit-déjeuner que des bretzels bien frais. Travailler sur le marché aux victuailles de Munich, cela exige de supporter un rythme soutenu. Ici, une grande majorité de produits locaux sont vendus. Stratégique pour nourrir les habitants de Munich, le marché fonctionne toute l'année, par tous les temps.