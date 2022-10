Covid-19 : les doses de rappel avec les nouveaux vaccins sont disponibles

Lundi 3 octobre, les doses de rappel de vaccin contre le Covid-19 sont ouvertes aux personnes éligibles. Avec les nouveaux vaccins, le variant Omicron est ciblé, en plus de la souche originelle.

Lundi 3 octobre, des patients se font vacciner contre le Covid-19 avec le nouveau vaccin disponible. Ce dernier cible la souche originelle du virus, mais aussi le variant Omicron, qui représente l'ensemble des contaminations en France. "On a effectivement beaucoup de questions des patients sur l'arrivée de ce nouveau vaccin", indique Ségolène Blin, pharmacienne.

Le nouveau vaccin Pfizer sera bientôt disponible, après Moderna

Pour l'instant, le nouveau vaccin de Moderna est disponible, celui de Pfizer ciblant Omicron sera prochainement accessible. Certains attendent encore avant d'effectuer leur rappel. La quatrième dose est ouverte aux personnes de plus de 60 ans, celles qui risquent une forme grave, ou leur entourage, ainsi qu'aux soignants. "Grâce à cette piqûre de boost, de rappel, adaptée à Omicron, on va réduire la capacité de s'infecter et de se réinfecter", assure le Dr Benjamin Davidio, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré (AP-HP) de Garches (Haut-de-Seine). La semaine dernière, 40 000 nouveaux cas ont été détectés chaque jour, en hausse de 20 %.