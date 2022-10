Consommation : une entreprise fabrique des produits d'entretien bio livrés à domicile

"Dans les lessives traditionnelles, le produit est composé entre 80 % et 90 % d'eau. Donc, quand on va en magasin, on achète de l'eau et du plastique, ce qui est une aberration", explique Maxime Deguine, cofondateur de l'entreprise "La marque en moins", qui fabrique des produits d'entretien bio. L'entreprise propose des produits en poudre pré-dosés et déclinés dans une gamme complète : lessive, mais aussi produits pour les vitres, le sol ou les WC.

Des produits livrés dans les boîtes aux lettres

Les produits de l'entreprise sont tellement compacts qu'ils arrivent directement dans la boîte aux lettres des clients. Des produits ménagers plus respectueux de l'environnement, mais pas forcément plus chers, grâce à un packaging minimaliste, une communication maison et l'absence d'intermédiaire. Sur le plateau du 13 Heures, la journaliste Valérie Heurtel présente, lundi 3 octobre, un "trio magique pour nettoyer votre maison de façon naturelle" : bicarbonate, citron et vinaigre blanc.