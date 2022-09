Allemagne : la fête de la bière fait son grand retour à Munich

L'Oktoberfest, la fête de la bière, fait son retour à Munich, en Allemagne. Une institution dans le pays, qui avait dû être annulée pendant deux ans à cause du Covid-19. Les festivités ont redémarré samedi 17 septembre, et dureront jusqu'au 3 octobre.

À Munich (Allemagne), l'Oktoberfest, la fête de la bière, a fait son retour samedi 17 septembre, après deux ans d'absence en raison du Covid-19. Les festivités vont durer jusqu'au 3 octobre. Ici, la bière est toujours servie dans des choppes d'un litre vendues entre 12,60 et 13,80 euros, une hausse de 16% par rapport à la dernière édition en 2019. "Moi je vais manger moins, comme ça l'effet de la bière arrivera plus vite", plaisante une Allemande. Cette année, pas de jauge ou de masque obligatoire : il n'y aucune restriction.



Six millions de visiteurs attendus

Au moins six millions de visiteurs sont attendus. Un événement crucial pas seulement pour les brasseurs : il y a des attractions dans toute la ville, et des centaines de vendeurs ambulants. "Être parmi tout ce monde, ça m'avait manqué, c'est incroyable", témoigne un Allemand. Sur deux semaines, la fête de la bière génère habituellement à Munich plus d'un milliard d'euros de retombées économiques.