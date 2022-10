Patrimoine : les trésors du Périgord, entre châteaux et cabécou

Lundi 3 octobre, le feuilleton du 13 Heures, consacré à la Dordogne, débute avec la découverte du patrimoine du Périgord, ses châteaux et son fromage.

Le Périgord est surnommé le pays aux 1 001 châteaux. Leurs forteresses dominent la vallée depuis des millénaires. Ainsi, le château du Castelnaud (Dordogne), construit au XIIe siècle, abrite différentes machines de guerre, reconstituées grandeur nature et qui servaient, à l'époque, à détruire des fortifications. Clou de la visite, l'utilisation d'une réplique de trébuchet, plus petit que l'original, mais opérationnel. "C'est une belle démonstration", se réjouit un visiteur. "Là, c'est une petite réplique, mais, franchement, ça devait être laborieux à utiliser", constate une femme.

Le cabécou, fromage emblématique de la Dordogne

L'autre trésor de la Dordogne, ce sont ses chèvres. Un éleveur les bichonne et leur attribue un prénom chacune. Ses 70 chèvres produisent jusqu'à 5 L de lait par jour, qui servent à fabriquer le fromage du Périgord : le cabécou. Le fromage est égoutté pendant plusieurs jours avant d'être remué et salé. "C'est un moule traditionnel à cabécou, avec des dimensions bien spécifiques", explique Robin Lachaize, éleveur et producteur de fromage de chèvre.