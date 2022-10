Pêche : la saison des coquilles Saint-Jacques est ouverte

La coquille Saint-Jacques, avec sa blancheur nacrée et son corail orange, est de retour sur les étals, lundi 3 octobre. Les professionnels anticipent une récolte exceptionnelle pour 2022. À Granville (Manche), les clients se pressent pour acheter les précieuses coquilles. "Il faut venir le matin de bonne heure pour en avoir justement, parce que ça part très vite", assure un homme. "C'est la super saison, il n'y a rien de meilleur que des Saint-Jacques", ajoute une femme.

Une pêche qui a lieu jusqu'en mai

Les vendeurs limitent l'achat à cinq kilos par personne afin de contenter tout le monde. Avec un vent fort et une mer agitée, seul un bateau est sorti en mer pour la première pêche des coquilles Saint-Jacques. "On savait qu'ils annonçaient des coups de vent, donc on savait très bien qu'il allait manquer des coquilles, il y a une tonne, au lieu d'avoir dix tonnes", indique Jimmy Montreuil, patron pêcheur. Le coup d'envoi de la pêche a été donné lundi 3 octobre, et elle durera jusqu'au mois de mai.