Chine : à Wuqiao, l’exigeante et prestigieuse école de l'acrobatie

Direction Wuqiao, un village du nord de la Chine où l'on forme les acrobates, les jongleurs et les trapézistes depuis 2 000 ans. Il accueille une soixantaine d'écoles spécialisées. Parmi elles, un établissement reconnu par l'État accueille 200 élèves, qui s'entraînent sans relâche six jours sur sept.

On dit qu’ici, tout le monde est acrobate, de 7 à 77 ans. On vient de tout le pays pour admirer les performances des amuseurs publics, jongleurs et autres acrobates aériens. L’art se pratiquerait ici depuis 2 000 ans. Wei Chun Hua, jongle depuis 8 ans et n’a pas l’intention de s’arrêter. La ville de Wuqiao (Chine) est le berceau chinois de l’acrobatie, du spectacle et du cirque. Ses habitants allaient jadis amuser les empereurs à Pékin (Chine). Les acrobates de la ville sont toujours réputés comme les meilleurs du pays.



Une seule école reconnue par l’État

Sur la soixantaine d’écoles d’acrobate de Wuqiao, une seule est reconnue par l’État, l’École d’art et d’acrobatie. Elle compte 200 élèves, de 6 à 17 ans, qui s’entraînent six jours sur sept, à hauteur de six heures de cours par jour. Xu Yang est l’un des 40 enseignants de l’école, ancien élève de l’établissement lui-même. "Ce groupe a déjà cinq ans d’expérience. Et pour ce seul mouvement, il faut s’entraîner pendant un an", décrit-il. Malgré le niveau d’exigence, les demandes d’inscriptions n’ont jamais été aussi nombreuses dans l’école.