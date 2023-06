Santé : une étude prévoit 1,3 milliard de diabétiques en 2050

Le diabète progresse. Une étude parue dans le magazine The Lancet prédit 1,3 milliard de malades en 2050. Le point avec Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures, lundi 26 juin.

La France n’est pas épargnée par la progression du diabète dans le monde. "Le nombre de diabétiques ne cesse d’augmenter en France. Il y en avait 1,8 milion en 1999, 2,8 millions en 2016 et plus de 3,5 millions en 2020. On parle ici du diabète de type 2, celui qui apparaît le plus souvent après 50 ans", décrit Damien Mascret, présent sur le plateau du 20 Heures, lundi 26 juin.



Le vieillissement de la population en cause

Cette explosion est due d’une part au vieillissement de la population. "Mais surtout à l’augmentation de l’obésité. On est passé de 8,5% de la population française souffrant d’obésité en 1997, à 17% de la population en 2020", poursuit-il. Mais quel est le rapport entre l’obésité et le diabète ? "C’est une hormone : l’insuline (...). Malheureusement, en cas d’obésité, l’insuline est moins efficace, on parle de résistance à l’insuline. Résultat : trop de sucre reste dans le sang et va abîmer le système cardiovasculaire", explique Damien Mascret.

