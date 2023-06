Incendies au Canada : les fumées qui arrivent sur la France sont-elles dangereuses ?

Les feux qui ravagent le Canada depuis trois mois sont si monstrueux que leurs fumées traversent l’océan Atlantique. Alors qu’elles se dirigent vers la Bretagne, lundi 26 juin, quel risque pour la santé représentent-elles ?

Un soleil voilé, qui peine à percer le ciel laiteux de la Galice, au nord de l’Espagne. Lundi 26 juin, la ville de Vigo est comme enveloppée de fumée. Elle a traversé l’Atlantique en provenance du Canada. Depuis janvier, plus de 7 millions d’hectares de forêt ont brûlé. Au Québec, 27 feux étaient encore hors de contrôle, dimanche. Le nuage arrive désormais sur la France. "On a déjà quelques fumées qui sont en suspension au-dessus du pays (…). En revanche, à partir de mercredi, jeudi, on attend une plus forte concentration en particules", détaille Ludovic Lagrange, météorologue.

Risques réduits pour la santé

Ces particules sont-elles dangereuses pour la santé ? "Les nuages qui arrivent du Canada ne vont rester sur la France que pendant quelques jours, quelques heures, donc ça ne constitue pas un risque pour la santé. Le risque qui vient de ces particules fines est un risque qui doit être continu dans le temps, ou une concentration très, très importante, ce qui n’est pas le cas pour les prochains jours", explique Davide Faranda, climatologue au CNRS. Il sera toutefois possible de ressentir quelques symptômes, principalement dans la sphère ORL.