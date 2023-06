En Angleterre, la ville d'Hemsby, dans l'est du pays, tente par tous les moyens de ralentir l'érosion de ses côtes, aggravée par le réchauffement climatique. En vain. L'eau continue d'avancer, emportant les falaises et les maisons qui s'y trouvent.

Là où certains voient un paysage de dunes battues par le vent et les marées, les habitants de Hemsby, situé sur la côte est de l’Angleterre, ne voient plus que du vide. Du bord de la falaise, il est difficile d’imaginer que Lance Martin, un habitant, contemplait il y a six ans son jardin et sa maison. Depuis, la mer a englouti 60 mètres de terrain. "En 2018, la façade de ma maison se trouvait là où les vagues se cassent sur les rochers", décrit-il. Il avait acheté une coquette maison en bois pour sa retraite.



En dix ans, 22 maisons du quartier ont été détruites

Quelques tempêtes plus tard, la dune a disparu, et sa maison est suspendue dans le vide au point de devoir la reculer à deux reprises. La dernière fois, c'était il y a quelques semaines seulement. La dune avait reculé de quatre mètres en une nuit. En dix ans, 22 maisons du quartier ont été détruites par l’avancée inexorable de la mer. La plage n’est plus qu’un fin ruban de sable mouillé, qui n’a plus rien à voir avec les cartes postales.