États-Unis : une tornade dévastatrice dans l'Indiana

Aux États-Unis, une puissante tornade a ravagé un quartier résidentiel d'Indianapolis. Selon un premier bilan, il y aurait au moins un mort et un blessé. Plusieurs routes ont été fermées, et les autorités ont demandé aux habitants d'éviter la zone.

Il n’aura fallu que quelques secondes à la tornade pour se former, et gagner en puissance. Une fois lancée, elle a tout balayé sur son passage. Autour du tourbillon, des milliers de débris. Elle a ensuite disparu, aussi rapidement qu’elle s’est formée. Quelques minutes plus tard, elle a frappé à nouveau, dans un quartier résidentiel de l’Indiana (États-Unis).

Des milliers de foyers privés d’électricité

L’énorme colonne d’air s’est déplacée très rapidement. Les sirènes ont prévenu les habitants, qui ont dû se mettre à l’abri le plus vite possible. 75 maisons ont été touchées, et une personne a perdu la vie à son domicile. De nombreux habitants ont évité les débris portés par la tornade. "C’était soudain. J’ai entendu un son, comme les chutes du Niagara", raconte une femme. Dans la soirée du lundi 26 juin, des milliers de foyers sont encore privés d’électricité.