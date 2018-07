Thaïlande : le sauvetage s'organise

Depuis vendredi 6 juillet, les secouristes tentent une nouvelle option : évacuer les adolescents par le haut de la grotte. Pour parvenir à créer une issue, les sauveteurs doivent creuser sur près de 800 mètres pour atteindre la cavité où se réfugient les douze adolescents et leur entraîneur de football. Pour le moment, les équipes ont échoué à 400 mètres, soit la moitié du chemin.

Évacuer les enfants par le haut de la grotte

"On essaie de les atteindre depuis le sommet. On a fait cent forages différents. Mais pour l'instant, seuls 18 trous nous permettent de descendre. On n'arrive pas encore à localiser les garçons", indique Narongsak Osotthanakorn, le chef de la mission de sauvetage. Les spéléologues français, qui connaissent bien cette grotte thaïlandaise, estiment que les adolescents pourraient très vite manquer d'oxygène. Pour l'instant, les secouristes ont pu faire parvenir aux parents des lettres de leurs enfants coincés dans la grotte.

