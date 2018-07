Thaïlande : plus de 100 forages réalisés pour tenter d'accéder aux enfants prisonniers de la grotte

Des lettres des douze enfants bloqués depuis 14 jours avec leur entraîneur de foot dans la grotte inondée ont été transmises samedi via les plongeurs.

franceinfo avec AFP et Reuters

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

Le temps est compté pour évacuer, avant l'arrivée des fortes pluies, les douze adolescents et leur entraîneur de football pris au piège depuis deux semaines dans une grotte inondée du nord de la Thaïlande. L'avertissement a été lancé samedi 7 juilet par le chef de la mission de sauvetage.

Les autorités veulent à tout prix éviter une extraction en plongée, jugée trop dangereuse. Les garçons, âgés de 11 à 16 ans, ne savent pas tous nager. Et un plongeur thaïlandais venu leur apporter de l'oxygène a trouvé la mort. Plus de cent forages ont donc été réalisés à la verticale. "Mais nous n'avons pas encore localisé leur position", a déploré le chef de la cellule de crise.

Lettre d'excuses de l'entraîneur aux parents

A l'intérieur de la grotte, les enfants sont "en bonne santé", a-t-il assuré, malgré les inquiétudes quant à la baisse du niveau d'oxygène. Des lettres écrites par les enfants ont été transmises samedi à leurs familles via les plongeurs. Ce sont les premières preuves de vie publiques transmises depuis mardi.

"Ne vous inquiétez pas, papa et maman. Cela fait deux semaines que je suis parti, mais je vais revenir vous aider à la boutique", écrit un garçon. "Je vais bien, mais il fait un peu froid ici. Ne vous inquiétez pas pour moi. N'oubliez pas de me préparer une fête d'anniversaire", dit un autre. "Si je sors, s'il vous plaît, emmenez-moi manger du moo krata", un plat thaïlandais à base de porc grillé et de légumes, dit un troisième.

L'entraîneur de football a lui aussi écrit une lettre aux parents afin de s'excuser. "Merci pour tout le soutien moral. Je demande pardon à tous les parents", dit le jeune homme de 25 ans.