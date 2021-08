Tourisme : l'aventure du Zambèze en kayak

Arrivé au pied des majestueuses chutes Victoria, le fleuve Zambèze se jette dans une gigantesque faille : des gorges jusqu'à 300 mètres de profondeur. Elles marquent la frontière entre Zambie et Zimbabwe. Mais c'est surtout là que se trouvent des rapides parmi les plus réputés du monde pour les amateurs de rafting et de sensations fortes. Quatre amis se lancent dans l'aventure. Enock, leur guide et capitaine, ne fait pas de mystère : c'est du sérieux. "Le Zambèze est l'une des plus grandes rivières du monde, les rapides ont un énorme débit. Les chances que vous soyez éjectés comme des popcorns dans les airs sont élevées. Des questions ?" introduit Enock Labisi, chef des guides à Maano Adventures Rafting.

Les crocodiles sont de la partie

Les casques sont indispensables, et les gilets de sauvetage sont bien accrochés. Une fois sur l'eau, les filles ont le visage crispé. Pour les rassurer, des sauveteurs vont les suivre sur un autre kayak. Et c'est parti : il faut tout d'abord positionner l'embarcation au bon endroit, sous les ordres du capitaine. Les premiers rapides sont éprouvants. Chacun s'accroche à sa pagaie. Entre deux rapides, le calme autorise enfin à profiter du paysage et de ses habitants, même les plus redoutés, comme des crocodiles.