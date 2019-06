Feuilleton : au fil du Zambèze (1/5)

Treize touristes français ont embarqué pour une croisière pas comme les autres. Pendant une semaine, ils vont sillonner le Zambèze, quatrième fleuve le plus long d'Afrique. Au menu, décor aquatique et animaux sauvages, comme les crocodiles ou les hippopotames. Ces derniers passent leurs journées dans le fleuve pour éviter les grandes chaleurs. Ils sont ici extrêmement nombreux, tout comme les éléphants. On en voit ici plus que n'importe où ailleurs dans le monde.

Une situation géographique unique

Règle la plus importante pour les touristes : bien rester silencieux. Les Français débarquent sur leur camp de base, une petite île privatisée et aménagée, au milieu du Zambèze. Au milieu de quatre frontières. Celles de la Zambie, de la Namibie, du Botswana et du Zimbabwe, une situation unique au monde. À une centaine de kilomètres des chutes Victoria, l'étape finale du safari. Tout cela au coeur d'un espace protégé, d'où une nature foisonnante. "C'est le bonheur de voir cette nature encore intacte", confie une des Françaises, qui n'est pas au bout de ses surprises.