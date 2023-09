Niger : l'ambassadeur français à Niamey est rentré à Paris

Durée de la vidéo : 2 min

La France n'a plus de représentant au Niger. L'ambassadeur à Niamey est rentré ce mercredi 27 septembre. Il s'agit de la fin d'un bras de fer qui aura duré plus de deux mois, depuis le coup d'État militaire fin juillet dans le pays.

Pas de manifestation de joie dans les rues de Niamey, au Niger, au lendemain de l'annonce par Emmanuel Macron du rapatriement des militaires et de l'ambassadeur français. Mais c'est une victoire pour les Nigériens, emprunts de sentiments anti-français. "Je parle au nom de tout le peuple nigérien, on est très fiers du départ de l'armée française et de son ambassadeur", déclare un homme. "On veut vraiment qu'ils quittent notre pays, qu'ils aillent chez eux, nous va rester chez nous", affirme un autre.

1 500 soldats français présents

Pendant deux mois, la France a livré un bras de fer tendu avec les putschistes nigériens, mais la situation était devenue intenable. L'ambassadeur de France, Sylvain Itté, est rentré ce mercredi 27 septembre à Paris. Il faut désormais organiser le retrait des 1 500 soldats français présents dans le pays. Une opération que le chef de l'État espère voir achevée rapidement.