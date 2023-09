Mayotte : Philippe Vigier, le ministre délégué chargé des Outre-mer, se dit "extrêmement attentif à la crise de l’eau"

Durée de la vidéo : 7 min

Mercredi 27 septembre, Philippe Vigier, le ministre délégué chargé des Outre-mer, est en visite à Mayotte pour évoquer la crise de l’eau. En direct de l’île, le ministre revient sur les mesures mises en place par le gouvernement.

Philippe Vigier, le ministre délégué chargé des Outre-mer, est arrivé à Mayotte pour une visite de deux jours, mercredi 27 septembre. L’île est aujourd’hui confronté à une crise de l’eau. Invité du 29/20 info, le ministre indique "être extrêmement attentif à la crise de l’eau à Mayotte". Chaque jour, 51 000 personnes précaires se voient distribuer 80 000 litres. "Il n’y aura pas de rupture d’approvisionnement. On regarde avec le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, comment on pourrait élargir encore cette diffusion", explique le ministre qui précise que "des travaux d’urgence" ont démarré.



Un coûteux programme de forage

"Les temps sont très durs. Deux jours sur trois sans eau, je comprends l’exaspération des Mahoraises et des Mahorais. Mais cela est le fait de tant d’années où les choses n’ont pas été faites", souligne Philippe Vigier qui rappelle que "cette année, il a fait très sec et que les réserves colinéaires ne sont pas disponibles".

Interrogé sur un possible manquement d’investissement de l’Etat, le ministre répond : "La compétence de l’eau n’est pas exercée par l’Etat. Elle est exercée par les collectivités locales et les élus locaux. […] Nous, nous sommes là, et on paye 100% de la facture. On vient de lancer un programme de forage à 6 millions d’euros."