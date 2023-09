Séisme au Maroc : le désarroi des habitants devenus sans-abri

Durée de la vidéo : 1 min

Dans les montages de l’Atlas, le nombre de sans-abri a explosé depuis le séisme, début septembre. Ils tentent de survivre dehors ou dans des tentes. Reportage.

Dans les montages de l’Atlas (Maroc), les routes pour accéder aux villages les plus reculés sont sinueuses et dangereuses. Sur le chemin, les maisons sont ravagées. Les habitants exténués sont presque tous devenus des sans-abris. "Les enfants ont froid, ils sont seuls. On a nulle part pour se laver", témoigne un homme. Comme eux, ce sont plus de 300 000 personnes qui attendent d’être relogées. L’autre défi est de renouer avec un quotidien désormais brisé.



11 milliards d’euros pour la reconstruction

À Taroudant (Maroc), l’armée a installé des écoles de fortune sous de tentes. Dans ce village, au sud-est du Maroc, aucun établissement n’a résisté au séisme. "Venir à l’école, c’est mieux que de rester à la maison toute la journée", assure un écolier. En tout, plus de 500 écoles ont été détruites par le tremblement de terre. Les autorités viennent d’annoncer un budget de 11 milliards d’euros, destiné à la reconstruction des zones dévastées.