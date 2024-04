Madagascar : rencontre avec le chef Herilalaina Ravelomanana, à la tête d'un des meilleurs restaurants de l'île

Le 13 Heures poursuit son voyage sur l'île de Madagascar. Vendredi 12 avril, rencontre avec le chef Herilalaina Ravelomanana, qui est à la tête du "Marais restaurant", une des tables les plus réputées du pays. Il est le premier Africain intronisé à l'Académie culinaire de France.

Vendredi 12 avril, le 13 Heures rencontre le chef Herilalaina Ravelomanana, à la tête du "Marais restaurant", une des tables les plus réputées de Madagascar. Il est le premier Africain intronisé à l'Académie culinaire de France.

Antananarivo, la capitale de Madagascar, est reconnaissable à ses taxis hors d'âge et à ses marchés colorés où s'étalent toutes les richesses du pays : la vanille, les épices et le poivre. Pour aller plus loin, certains optent pour une visite guidée gourmande. Le guide est connu sur les réseaux sociaux pour faire découvrir la riche cuisine de rue.

Au "Marais restaurant", on forme la relève

Cette cuisine du quotidien inspire les meilleurs restaurants du centre-ville, notamment le "Marais restaurant" du chef Herilalaina Ravelomanana. Inventive, sa cuisine malgache a des accents français, transmis par le chef de l'Hexagone qui l'a formé. Le chef Herilalaina Ravelomanana est le premier Africain intronisé à l'Académie culinaire de France. À 49 ans, il est à la tête d'une des tables les plus réputées du pays, et est fier de son travail. Le chef s'est fixé une autre mission : former la relève à Madagascar. Pour avoir de bons produits, le restaurant dispose d'un potager en dehors de la capitale.