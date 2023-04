Sécheresse : à Bordeaux, le boom des réservoirs d’eau accessibles à tous

À Bordeaux, les réservoirs d’eau sont de plus en plus populaires auprès des particuliers. Un outil pour lutter contre la sécheresse à bas prix qui permet de faire des économies importantes.

Les réservoirs d’eau sont de plus en plus prisés par les habitants de Bordeaux (Gironde). C’est le cas de Nicole Etienne qui utilise une grande cuve. Son fonctionnement est simple : l’eau de pluie tombe sur le toit et glisse dans une gouttière pour rejoindre le réservoir d’une capacité de 300 litres. Une méthode anti-sécheresse qui a aussi convaincu son mari : "C’est de l’eau gratuite tombée du ciel et qui fait du bien à la planète donc je ne vais pas m’en priver".

Un budget de 80 à 259 euros

Dans une jardinerie, des réservoirs sont vendus entre 80 et 259 euros. Face à ces bas prix, les clients sont convaincus. Si bien qu’en trois ans, l’offre a triplé et l’installation s’est simplifiée. "Aujourd’hui, avec un petit kit, on perce une gouttière donc les gens le font de plus en plus par eux-mêmes", explique un vendeur. Plusieurs communes ont mis en place des aides financières à l’achat d’un réservoir.