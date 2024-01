Accueil Météo Intempéries Inondations dans le Pas-de-Calais : l’eau de nouveau aux portes des maisons Durée de la vidéo : 1 min Inondations dans le Pas-de-Calais : l’eau de nouveau aux portes des maisons Inondations dans le Pas-de-Calais : l’eau de nouveau aux portes des maisons - (France 2) Article rédigé par France 2 - C. Colnet, V. Cruard, A. Martin France Télévisions

Le Pas-de-Calais est en alerte orange aux pluies et inondations, lundi 1er janvier, et en alerte aux crues. Les sols du département sont gorgés d’eau, et une nuit de pluie intense suffit à faire déborder les fleuves.

Les rues de Bourthes (Pas-de-Calais) sont à nouveau submergées, lundi 1er janvier, pour la deuxième fois en moins de deux mois. Le fleuve l’Aa déborde sous l’effet des pluies des dernières heures. Seules quelques voitures osent encore circuler au cœur du village. Pour les habitants, le réveil a été cruel et l’exaspération s’installe. Un couple a presque tout perdu lors de la première crue, début novembre. "On est terrifiés, dès qu’il pleut on est à la fenêtre, on regarde", confie la femme. Les élus impuissants Les habitants sont à bout de nerfs, et les élus se sentent impuissants face à la crue de trop. À bord de son tracteur, Henri Mailly, adjoint (SE) aux travaux à la mairie de Bourthes, tente de rassurer. Mais chacun ici redoute un nouveau scénario catastrophe. "Tout le monde avait nettoyé ses maisons… On se demande ce qui va nous arriver dans les jours qui suivent vu la météo qu’ils nous annoncent", commente-t-il. Au centre du village, l’eau est déjà aux portes de certaines maisons.

