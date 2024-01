Automobile : les chiffres de l’électrique en France

Les diesels, et les voitures thermiques en général, devront se faire de plus en plus rares au fil des ans, avant d’être interdits à la vente en 2035. En attendant, les automobilistes commencent sérieusement à se tourner vers l'électrique.

Les Français ont-ils été plus nombreux à acheter des véhicules électriques en 2023 ? "Beaucoup plus nombreux... On a même atteint un record : sur l'ensemble des voitures neuves vendues l'an dernier, plus d'une sur quatre se branche sur une prise électrique", indique le journaliste Jean-Paul Chapel. Dans le détail : 17% de véhicules tout électriques, et 9% pour les hybrides rechargeables qui fonctionnent à l'électrique et au carburant.

Les ventes 100% électriques en 2035

Les voitures électriques ne déferlent pour autant pas sur les routes. "Au total, le nombre de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui circulent déjà sur les routes françaises atteint 1,5 million. Mais sur un parc automobile de près de 40 millions de véhicules, ça ne représente que 4%. On est encore loin de l'objectif fixé pour 2035 : ne plus vendre de voitures thermiques (essence ou diesel). À cette date, les ventes seront 100% électriques", conclut le journaliste.