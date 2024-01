Afrique du Sud : les éoliennes perturbent-elles le comportement des éléphants ?

En Afrique du Sud, des éoliennes ont été installées près du parc naturel d’Addo. Les guides s’inquiètent pour les éléphants de la réserve.

Le parc d’Addo est l’un des plus grands parcs d’Afrique du Sud, où vivent des milliers d’animaux sauvages. Parmi eux, des centaines d’éléphants, devenus l’emblème et la fierté de toute la région. "Il n’y avait que 11 éléphants à nos débuts en 1931, maintenant ils sont plus de 600", raconte le guide. Mais depuis quelques temps, lui et ses collègues sont inquiets. Des éoliennes ont été construites à 10 km du parc par la compagnie française EDF.

Des infrasons

Elles perturberaient les éléphants. "Les éléphants utilisent des infrasons pour communiquer. Par exemple, les femmes appellent les mâles via ces infrasons quand elles sont en chaleur pour qu’ils se reproduisent. Mais le bruit que font les éoliennes perturbe cette communication", explique Christo Boschoff, guide spécialiste des éléphants. "Si on les perturbe trop, ils pourraient devenir agressifs et se battre", note également le guide Joe Manjoko.

Lwando Geju, le responsable du parc éolien d’EDF Renouvelables, explique que le pays est en pénurie et ne parvient pas à produire assez d’électricité pour ses habitants. Pour pallier cette crise, l’Afrique du Sud mise sur les énergies renouvelables. EDF estime ne pas perturber ni les animaux ni le tourisme.