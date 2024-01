Nouvel An 2024 : une soirée de fête partout dans le monde

Dimanche 31 décembre, le passage à l'année 2024 a été célébré dans la joie partout dans le monde. À Paris, un million de personnes s'étaient rassemblées sur les Champs-Élysées.

Sous les illuminations des Champs-Élysées à Paris, ils sont nombreux à être venus célébrer le Nouvel An, dimanche 31 décembre. Un million de fêtards venus de tous les coins du monde y étaient réunis, et ont déjà commencé à partager de nouvelles résolutions. "La santé avant tout, la richesse, bien évidemment, on n'attend que ça", s'amuse un homme, tandis qu'une adolescente espère "un bon bulletin et du bonheur".

Londres, Madrid et Rio de Janeiro en fête

Dans la capitale britannique, le London Eye, la grande roue anglaise, fêtait ses 24 ans : son installation date du passage à l'an 2000. Plus forts encore que les feux d'artifice, les douze coups de Big Ben ont retenti. À Madrid (Espagne), ce sont ceux de la Maison Royale qui ont résonné, tandis qu'à Lisbonne (Portugal), les habitants se sont jetés dans un océan Atlantique à 16 degrés. De l'autre côté de l'océan, les festivités ont duré longtemps sur la plage de Copacabana, à Rio de Janeiro (Brésil).