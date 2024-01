Accueil Monde Europe Guerre en Ukraine Guerre en Ukraine : vers une escalade de la violence ? Durée de la vidéo : 2 min Guerre en Ukraine : vers une escalade de la violence ? Guerre en Ukraine : vers une escalade de la violence ? - (France 2) Article rédigé par France 2 - S. Perez, Y. Kadouch France Télévisions

En Ukraine, pas de trêve durant la nuit du Nouvel An. Des frappes russes ont fait un mort à Odessa, et les frappes ukrainiennes sur Donetsk, ville pro-russe, ont fait quatre morts et 13 blessés.

Au-dessus de la mer Noire, des drones russes interceptés par la défense antiaérienne ukrainienne. 90 drones ont été tirés par la Russie durant la nuit du Nouvel An. Une attaque record, selon l’Ukraine, qui a fait au moins deux morts. Parmi les villes touchées, celle de Lviv, dans l’ouest du pays. Une université et un musée, liés à deux figures nationalistes ukrainiennes, ont été visés. "À 5 heures du matin, il y a eu une explosion. Je suis venue, j’ai vu le musée en feu. Une demi-heure plus tard, il y a eu une deuxième explosion", confie une témoin. Frappe sur Donetsk L’Ukraine a immédiatement riposté, avec une frappe sur la ville de Donetsk, en zone occupée par la Russie, qui a fait quatre morts. L’escalade de la violence se fait sur le terrain, mais aussi dans les mots. Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se sont affrontés par discours interposés pour le Nouvel An. "Nos armes, nos obus, nos drones, nous les utiliserons sur terre, dans le ciel et en mer", a notamment déclaré le président ukrainien.

