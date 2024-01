Dry January : les bienfaits pour la santé de l'arrêt de la consommation d'alcool

Sur le plateau du 20 Heures de France 2, le journaliste et médecin Damien Mascret explique pourquoi l'arrêt de la consommation d'alcool est bénéfique pour la santé, alors que débute le défi du "Dry January", c'est-à-dire le mois de janvier sans alcool.

Au sortir des fêtes de fin d'année, le mois de janvier est marqué par le "Dry January", qui consiste à ne pas boire une goutte d'alcool. Sur le plateau du 20 Heures, le journaliste et médecin Damien Mascret encourage à suivre cette pratique. En arrêtant l'alcool, "dès les cinq premières années, vous allez réduire vos risques de cancer de 19%, entre cinq et dix années d'abstinence, de 23%", puis de 34% de dix à 20 années, et enfin de 55% en cas d'arrêt de l'alcool pendant plus de 20 ans.

De nombreux cancers causés par la consommation d'alcool

"Il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque pour la santé", prévient encore Damien Mascret. "On voit ça en Europe. Chaque année, il y a 23 000 cancers qui sont dus à des petites consommations d'alcool, c'est-à-dire moins de deux verres par jour en moyenne. 21% sont des cancers ORL, évidemment, la bouche, la gorge l'oesophage", précise-t-il. On compte aussi 28% de ces cancers à être colorectaux. Pas moins de 47% sont des cancers du sein.

