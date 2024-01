Nouvel An 2024 : quelles sont les résolutions des Français ?

J. Wild, C. Barbaux, C. Marchand, V. Castrel

Que veulent changer les Français en 2024 ? Tour d’horizon des bonnes résolutions, lundi 1er janvier.

Certains vœux résonnent comme un cri du cœur. Pour 2024, une Niçoise, rencontrée ce lundi 1er janvier, espère "avoir plus de temps avec [s]a famille" et va ainsi essayer "de conjuguer travail et famille". Un cycliste souhaite "continuer à avoir une bonne hygiène de vie" et poursuivre le sport. Des "voyages" à "la paix dans le monde", chacun a sa petite idée.

Déjà dans l’Antiquité

D’où vient la tradition des résolutions ? Difficile de remonter aux origines exactes, mais les remises en question et les bonnes résolutions existaient déjà dans l’Antiquité. Si on semble aujourd’hui résolu à une vie plus saine, dans les années 80 et 90, les préoccupations étaient ailleurs : "Être sage avec mes parents", "ne plus mentir", "trouver chaussure à mon pied" ou "une vie raisonnable", confiaient des Français. Il est en tout cas temps de se jeter à l’eau, et accueillir 2024 avec optimisme.