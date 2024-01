Nouvel An : plus d'un million de personnes rassemblées sur les Champs-Elysées pour célébrer le passage à 2024

Plus d'un million de personnes se sont rassemblées sur les Champs-Elysées, à Paris, à l'occasion des célébrations du Nouvel An. Dès 19 heures, Parisiens et touristes ont progressivement empli les deux kilomètres de l'avenue aux arbres illuminés, de la place de la Concorde à l'Arc de Triomphe, au son des DJ féminins Marine Neuilly, Vanille et Barbara Butch. Le chanteur Slimane a ensuite interprété son titre Mon Amour, sélectionné pour l'Eurovision.

La soirée a notamment été éclairée par la prestation de la compagnie Deus Ex Machina, avec une sphère suspendue à plusieurs mètres de haut. Une projection vidéo d'un quart d'heure, en grande partie consacrée au thème des Jeux olympiques, a précédé les douze coups de minuit. Puis un feu d'artifice au-dessus de l'Arc de Triomphe a constitué le point d'orgue de la fête, devant une immense foule compacte.

Ce rassemblement s'est déroulé "sans aucun incident majeur", a salué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, alors qu'il s'est étalé de la fin de journée à près de 3 heures du matin. A quelques mois des JO 2024 (du 26 juillet au 11 août), le Nouvel An sur les Champs-Elysées faisait figure de test sur la capacité de la capitale à accueillir sans incident plusieurs centaines de milliers de spectateurs.