Dérèglement climatique : en Finlande, les rennes sont des alliés pour le climat

Les rennes sont l'une des solutions pour ralentir le réchauffement des régions polaires. En mangeant la végétation et en marchant, ils tassent la neige et contribuent à conserver un sol gelé.

Dans les régions polaires, comme en Finlande, la température se réchauffe quatre fois plus vite qu'ailleurs et les rennes pourraient être d'un grand secours pour maintenir les sols froids plus longtemps. En piétinant dans la forêt, les rennes empêchent les arbustes de pousser et tassent la neige. Selon un scientifique, ces animaux permettent de garder le permafrost, ce sol gelé tout au long de l'année, menacé par le réchauffement climatique.

La déforestation menace leur nourriture

"Quand les rennes marchent, ils compactent la neige (…) ça permet de maintenir le sol gelé et donc de conserver le permafrost", explique Bruce Forbes, chercheur Artic Center, université de Laponie. Mais les rennes manquent de nourriture, en raison de la déforestation. L'État finlandais extrait six millions de mètres cube de bois chaque année. Sous la pression des éleveurs, les exploitants essaient de n'abattre qu'un arbre sur deux, mais l'industrie du bois est vitale pour le pays.