Inondations dans le Pas-de-Calais : les habitants d'Arques redoutent l'arrivée de l'automne

Dans le Pas-de-Calais, la ville d'Arques a connu trois inondations successives en l'espace de six semaines, entre novembre 2023 et janvier 2024, faisant 400 sinistrés au total. Avec l'arrivée de l'automne, les habitants redoutent de nouvelles intempéries.

Arques est l'une des villes du Pas-de-Calais les plus marquées par les inondations. Presque un an après, la peur de nouvelles intempéries n'a pas quitté les habitants. Avec l'arrivée de l'automne, elle vient même de monter d'un cran. De novembre 2023 à janvier 2024, la ville a connu trois inondations successives en l'espace de six semaines, faisant 400 sinistrés au total. Après 11 longs mois d'attente, Jean-François Ferlin va bientôt enfin pouvoir rentrer chez lui. L'appartement vient d'être refait à neuf. Il s'inquiète de devoir vivre de nouvelles inondations.

Une brigade de sécurité civile créée

Dans une rue, la majorité des habitants n'a plus de souci à se faire. 27 maisons sur 32 vont être rasées. L'État et la communauté d'agglomération les ont rachetées. Il s'agit de la rue de la ville la plus rapidement inondable. La municipalité a investi 70 000 euros dans l'entretien des fossés de la commune. En cas de nouvelles inondations, une brigade de sécurité civile a été créée. Elle se tient prête à intervenir.