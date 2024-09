Assurances : des tarifs en hausse pour l'automobile et l'habitation

En France, le montant des dommages liés aux catastrophes naturelles a doublé en 15 ans. Les assureurs s'apprêtent donc à augmenter leurs tarifs d'assurances habitation dès 2025 de 10% à 12% en moyenne, et l'assurance automobile devrait augmenter de 4% à 6% en moyenne.

Au Cannet (Alpes-Maritimes), dans la matinée du mardi 24 septembre, Eric Catenese, assureur chez Axa France, fait la tournée des habitations et commerces sinistrés. Dans une imprimerie, l'eau est montée à 20 centimètres, endommageant la production pour plusieurs milliers d'euros de dégâts. L'urgence pour l'assureur est "de faire tout de suite un état des pertes, de chiffrer si possible, de manière à gagner du temps dans l'expertise et dans l'indemnisation" des victimes de l'inondation de la veille dans les Alpes-Maritimes.

Des hausses bien supérieures à l'inflation

Avec des épisodes climatiques intenses de plus en plus fréquents, le montant des dommages liés aux catastrophes naturelles est en hausse en France. Il a doublé en 15 ans. Les assureurs s'apprêtent donc encore à augmenter leurs tarifs d'assurances habitation dès 2025 de 10% à 12% en moyenne, avec des hausses encore plus importantes dans certaines régions. L'assurance automobile est également concernée. Elle devrait augmenter de 4% à 6% en moyenne, elle aussi principalement pour des raisons climatiques. Des augmentations de primes d'assurance bien supérieures à l'inflation, qui vient de passer sous la barre des 2%.