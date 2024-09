Affaire du Grêlé : une série documentaire retrace l'histoire du criminel

E. Pelletier, C. Azzopardi, C. Cormery, H. Gasparini, S. Ripaud

Réalisée par Patricia Tourancheau et Elie Wajeman, la série documentaire "Insoupçonnable, l'affaire du Grêlé" revient sur l'une des affaires criminelles les plus connues, dont l'auteur s'est suicidé au moment où il allait être confondu. Elle sera diffusée dans la soirée du mardi 24 septembre sur France 2.

La série documentaire Insoupçonnable, l'affaire du Grêlé, réalisée par Patricia Tourancheau et Elie Wajeman, suit un psychiatre dans la tête d'un tueur et d'un violeur en série. Il reprend l'enquête sur un assassin qui a échappé aux recherches pendant des dizaines d'années, une version contemporaine du docteur Jekyll et M. Hyde. Les policiers de la brigade criminelle l'ont surnommé "le Grêlé", en raison des cicatrices d'acné sur son visage.

Des crimes commis à Paris

"Le Grêlé" était en effet insoupçonnable : ce père et grand-père fut tour à tour gendarme, policier et conseiller municipal. Recherché, il a même participé à un jeu télévisé. François Vérove, 59 ans, allait être démasqué lorsqu'il s'est suicidé, laissant derrière lui une lettre et bien des interrogations que ce documentaire cherche à résoudre. Il a commis des crimes un peu partout à Paris depuis le milieu des années 1980. Il y a trois ans, l'ADN des 750 gendarmes en poste à Paris à l'époque des crimes a été comparé au profil génétique du tueur. Pris dans la nasse de la justice, François Vérove a alors choisi d'en finir.