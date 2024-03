Le tueur en série "le Grêlé" avait participé à l'émission "Tout le monde veut prendre sa place" en 2019

Il était recherché par les forces de l'ordre, et participait pourtant à un jeu télévisé. Le tueur et violeur en série "Le Grêlé", François Vérove de son nom, avait participé en 2019 à l'émission de France 2 "Tout le monde veut prendre sa place", a appris franceinfo de source policière, confirmant une information de Marianne. Il était alors recherché depuis les années 1980, et s'est suicidé deux ans plus tard, en 2021. Il avait été éliminé du jeu présenté par Nagui au premier tour.

L'épouse de François Vérove avait assuré à la journaliste Patricia Tourancheau, autrice du livre Le Grêlé : le tueur était un flic, que son mari ne cherchait pas à dissimuler son identité, participant même à cette émission, mais sans pouvoir se souvenir de l'année. Les images de l'émission n'étaient pas réapparues jusque-là.

C'est en septembre 2021, après trente-cinq années d'enquête de la brigade criminelle, que François Vérove avait été confondu par une vaste opération de prélèvement génétique auprès de quelque 750 anciens gendarmes en poste en région parisienne dans les années 1980 et 1990. Quelques jours après sa convocation à la police judiciaire, François Vérove s'était donné la mort, laissant derrière lui une lettre d'aveux et d'adieu. Il laissait entendre qu'il avait cessé ses agressions en 1997, alors que le dernier crime lui étant judiciairement imputé remontait à 1994.