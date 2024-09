Déserts médicaux : rencontre avec Victorine, une infirmière qui allège le travail des médecins d'une commune de Picardie

En Picardie, la commune de Trois-Rivières compte quatre médecins qui se relaient à la Maison de santé de l'Avre. Victorine Fongueuse, infirmière, prend en charge une partie des consultations. Un soulagement pour ses collègues comme ses patients.

À Trois-Rivières, en Picardie, il y a seulement quatre médecins généralistes pour 1 500 habitants. Tous consultent à la Maison de santé de l'Avre. Victorine Fongueuse, infirmière déléguée à la santé publique, les épaule. La soignante consulte et conseille ses patients, tandis que les médecins, eux, ont rarement plus de 15 minutes à leur consacrer.

Un autre rapport entre patients et soignants

Victorine est ainsi devenue un soutien essentiel pour les médecins généralistes des environs : "Cela permet de pouvoir échanger et de pouvoir vider un peu notre sac, nous, en tant que professionnels, et de se dire 'je ne suis pas toute seule face à ce patient qui est compliqué'", confie le Dr Julie Cartelle, l'une des quatre généralistes de la Maison de santé. "On a plus d'intimité avec vous", admet par ailleurs Christine, une patiente de l'infirmière, qui "ose" dire plus de choses à Victorine. Aujourd'hui, en France, près d'un médecin sur cinq travaille en binôme avec une infirmière.