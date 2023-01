Déserts médicaux : les infirmiers bientôt autorisés à délivrer des ordonnances ?

Pour pallier le manque de médecins dans les déserts médicaux, les infirmiers pourraient être autorisés à faire des ordonnances aux patients, dans certains cas, sans passer par le médecin traitant. Une proposition de loi en ce sens sera examinée dans la semaine à l'Assemblée nationale.

Alice Moitelet est infirmière en pratique avancée. Depuis deux ans, elle assure le suivi de pathologies chroniques. Comme tout infirmier en pratique avancée, elle n'a pas le droit de prescrire de médicaments en première intention, mais uniquement pour du renouvellement. L'un de ses patients souffre d'hypertension et de cholestérol. Il est important de le suivre régulièrement. Les médecins traitants sont débordés, ils ont peu de temps. "Faire de la prévention et de l'éducation, quand ils ont besoin de voir des patients tous les quarts d'heure, c'est complexe. On travaille en collaboration" explique-t-elle.

Les médecins sont contre la mesure

Alice Moitelet consacre entre 30 min et 1h30 à chaque patient, une écoute forcément appréciée. Consulter directement un infirmier en pratique avancée sans passer par son médecin traitant, c'est la piste proposée par une députée de la majorité. Les syndicats de médecins refusent. Le Dr Yohan Saynac, médecin généraliste à Pantin (Seine-Saint-Denis) et membre du syndicat MG France, déplore notamment une "illisibilité du système" et dénonce un danger pour la qualité des soins.