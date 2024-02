Direct Grève des contrôleurs : le ministre des Transports appelle à la "responsabilité" des syndicats et de la direction de la SNCF

#SNCF "On interdit à beaucoup de Français de partir ou de revenir de vacances dans des conditions sereines", a déploré ce matin Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités, sur TF1, estimant devoir "des excuses" aux clients. "On aura un train sur deux dimanche et nos clients reçoivent un mail, un SMS pour leur préciser si leur train est confirmé ou annulé", ajoute-t-il.